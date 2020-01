© Getty Images Bank

L’Internet des objets(IdO) se rapproche de plus en plus de notre quotidien, avec l’émergence de ce qui est appelé la « vie intelligente » de l’anglais « smart living ». En fait, la soi-disant vie intelligente fait référence aux services de l’internet des objets conçus pour aider les gens à avoir une vie pratique en vieillissant.

C’est l'Union européenne qui a pris la tête dans ce domaine. Cela du fait que les pays de cette zone connaissent un vieillissement de leur population. Il faut en effet compter aujourd’hui trois actifs âgés de 15 à 64 ans pour soutenir une personne âgée de plus de 65 ans. Ainsi pour réduire les charges sociales et les coûts économiques liés au vieillissement de la population, Bruxelles promeut activement les dispositifs de vie intelligente.

Le Japon, qui voit également sa population vieillir rapidement, utilise déjà les technologies de l’information et des communications comme moyen de résoudre certains problèmes sociaux. L’archipel enseigne en effet à la génération plus âgée comment utiliser les TIC, tout en développant des robots capables de compléter leurs fonctions physiques.

La Corée du Sud suit également cette tendance. Séoul a notamment formulé un plan pour aider l’industrie des TIC à mieux faire face au vieillissement de sa population. Et dans le cadre de ce plan, il encourage le développement de la télémédecine, va créer un nouveau marché des soins de santé et fournir des services médicaux utilisant les TIC.

A l’heure actuelle, plus la société vieillit rapidement, plus la « vie intelligente » séduit et attire l’attention de tous. Et avec le développement des intelligences artificielles, l’internet des objets pourrait être une, sinon la clé pour résoudre le problème du vieillissement de la population.