Principales tendances de la consommation sud-coréenne en 2020

© Getty Images Bank

L’année dernière, le pays du Matin clair a été balayée par ce que l’on avait baptisé la fièvre « newtro ». Le terme newtro étant une combinaison de mots anglais, nouveaux et rétro. Le retour des styles d’une autre époque a fait remonter à la surface des souvenirs aux quarantenaires et aux cinquantenaires, alors que pour les plus jeunes de 20 à 30 ans, il a offert un vent de nouveauté et fraicheur.

Pour 2020, ce sont les personnes considérées comme des « multi personas » qui devraient constituer une des tendances fortes de la consommation pour cette année. Le mot « persona » en anglais est généralement un terme utilisé en psychanalyse. Il vient du grec « masque », et il est utilisé pour définir le masque qu’une personne met pour montrer une certaine image aux autres. Dans la vie, tout le monde porte un ou plusieurs masques. Et il en va de même pour les consommateurs, chacun a un ou différentes identités. Par exemple, quand quelqu’un va au travail les écouteurs sans fil dans les oreilles, cela signifie qu’il n’est pas encore un employé de bureau. Mais dès qu’ils les enlèvent quand il y arrive, il se transforme en employé. Ou encore, une femme qui a des petits enfants est une mère dévouée quand elle est avec eux. Mais elle peut aussi vouloir quelque fois l’envie de sortir avec des amies pour discuter, comme quand elle avait 20 ans. Donc, il ne faut pas considérer un individu comme une seule personne mais l’interpréter différemment selon ses désirs ou ses situations. Et c’est sur ces consommateurs que les entreprises devraient se focaliser en 2020.