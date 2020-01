Concert : la musique qui améliore votre destin

A l’occasion de la nouvelle année 2020, le Théâtre traditionnel de Donhwamun de Séoul proposera du 10 au 18 janvier la 2e saison de son programme « La musique qui améliore votre destin ».





La première saison, qui a eu lieu en 2019, a été un véritable succès, le théâtre affichant complet à chaque séance. Les concerts de ce programme consistaient à donner des explications sur la divination, qui se base sur les huit lettres tirées de la date et de l'heure de naissance d'une personne. De là, divers morceaux de musique traditionnelle coréenne étaient présentés et, selon la théorie des cinq éléments, augmentaient la force de chacun d’eux : le bois, le feu, le métal, l’eau et la terre.





Cette année, les concerts seront composés d’une musique, qui provoquera une énergie enjouée pour la nouvelle année, et, comme pour la première saison, d’explications sur la divination. Le chanteur de gugak Lee Hui-mun montera sur scène en tant que présentateur et également pour chanter quelques chants folkloriques qui divertiront les spectateurs.





Date : du 10 au 18 janvier 2020

Lieu : théâtre traditionnel de Donhwamun de Séoul

Site : http://sdtt.or.kr/