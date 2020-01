Huckleberry P va raviver l’enthousiasme de ses fans

Date : le 11 janvier 2020

Lieu : Parc olympique à Séoul

Huckleberry P sera de retour pour son premier concert de l’année 2020.

Le rappeur, dont le vrai nom est Park Sang-hyuk, donnera un concert en solo, le 11 janvier, au parc olympique à Séoul. Son concert portera le nom « One of Them », qui est le titre du morceau de son 1er album, sorti en mars 2014.

Très doué pour l’improvisation, il fait partie du top 3 des rappeurs sud-coréens les plus impressionnants en freestyle. Son nouveau concert sera donc une excellente occasion d’admirer sa capacité d’improvisation sur scène !