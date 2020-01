Showcase : « My Angel » de B.O.Y

Voici un duo talentueux qui se distingue des autres !

La pochette du premier mini-album « Phase One : YOU » comporte deux motifs, un soleil et une lune, comme ceux représentés dans les cartes de tarot, qui changent périodiquement.

Son titre phare « My Angel » est une chanson au style dance-pop avec une mélodie sentimentale. Il se caractérise par son refrain charismatique et la performance des deux jeunes hommes.

L’autre titre phare « Clock hands » est une ballade pop, qui compare le fait de rechercher les traces de quelqu'un difficile à atteindre aux parcours des aiguilles d'une montre.





