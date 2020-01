Les organisations en Corée du Nord

© YONHAP News

Du fait que les êtres humains sont des animaux sociaux, ils forment des groupes pour atteindre des objectifs communs ou partagent des passe-temps. En général, la vie en groupe respecte une certaine autonomie de ses membres, sauf dans certaines circonstances particulières. Comme c’est semble-t-il le cas en Corée du Nord où il se dit qu’il n’y a pas de liberté dans la vie communautaire. En plus, pour un habitant nord-coréen, quel que soit son statut et son âge, il lui est obligé d’appartenir à un certain groupe. Le problème est que toutes les organisations sont strictement contrôlées.

Tous les nord-Coréens de 7 à 65 ans sont, sans exception, obligés d’adhérer à une ou des organisations politiques. Pour les enfants de 7 à 13 ans, c’est l’association appelée l’Union des enfants coréens et pour les 14 - 30 ans la Ligue des jeunes. Ensuite, selon leur métier, les nord-Coréens en rejoignent de nouvelles. Les ouvriers, les employés de bureau et les fonctionnaires vont par exemple adhérer à la Fédération générale des syndicats de Corée, tandis que les agriculteurs au Syndicat des travailleurs agricoles de Corée. Et c’est pareil pour les femmes au foyer de plus de 30 ans qui doivent être membres de l’Union des femmes socialistes.