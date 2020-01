Le Chevalier Noir (1) 백수예요

*Dialogue de la onzième semaine

옛 여자친구: 야, 최지훈.

Ancienne petite amie : Eh, Choi Ji-hoon.

정해라: 아, 어떻게!

Jung Hae-ra : Ah, mon Dieu !

옛 여자친구: 야, 니가 어떻게 나한테 이럴 수 있어?

Ancienne petite amie : Eh, comment tu peux me faire ça ?

내가 널 얼마나 사랑했는데.

Je t’ai tellement aimé.

내 돈 8천 내놔.

Rends-moi mon argent, mes 80 millions.

이 나쁜 새끼야. 왜 이래? 진짜.

Espèce de salaud. Qu’est-ce qui te prend ? Vraiment.

정해라: 자기야. 이게 다 무슨 일이야?

Jung Hae-ra : Chéri, qu’est-ce que c’est que toute cette histoire ?

옛여자친구: 뭐야. 이렇게 빈티 나는 여자 돈까지 뜯은 거야?

Ancienne petite amie : Quoi ? Il a aussi extorqué de l’argent à cette pauvre fille ?

이 사람 백수예요. 검사 아니라고.

Cette personne, c’est un glandeur professionnel.

Je vous dis qu’il n’est pas procureur.





*Expression à retenir

백수: nom, une personne oisive et inactive, un fainéant, un glandeur professionnel

→ 백수 생활을 하다 Mener une vie de paresseux

이다: copule, être, c’est

→ 여기가 우리 집이에요. Ici, c’est notre maison.

Ces jours-ci, les étudiants coréens parlent bien le français.

→ 백수예요 C’est un glandeur professionnel





*Vendredi 10 janvier

Titre du drama

- Le titre du drama 흑기사 Le Chevalier Noir

- 흑 noir

- 기사 un chevalier





Résumé de l’histoire

Moon Soo-ho est un homme d’affaires à qui la chance sourit, mais qui n’a surtout qu’une seule idée en tête, celle d’être auprès de celle qu’il aime depuis plus de deux cents ans et que le sort lui avait enlevé.





Cette femme, c’est Jang Hae-ra sur qui, par contre, la vie s’acharne. Employée dans une agence de voyage, elle fait de son mieux pour satisfaire les clients et son supérieur qui n’est pas très souple. Mais, à cela s’ajoute une tante avec laquelle elle vit et qui dilapide ses quelques économies. Et pour compléter le tout, son petit ami n’est pas celui qu’il prétend être…









À retenir

- Un commissariat de police 경찰서

- L’interjection familière 야 pour appeler quelqu’un

- L’expression exclamative 어떻게! mon Dieu !

- Le pronom familier tu 니

- La particule 가 qui marque la fonction de sujet

- L’adverbe comment 어떻게

- À moi 나한테

- L’adjectif 이렇다 être comme cela, être ainsi

- La forme verbe + ㄹ 수 있다 pour marquer la possibilité

- 내가 est la forme contractée de 나-가 je de manière familière

- 널 est la forme contractée de 너를 te ou t’ en fonction de complément d’objet direct

- À quel point, tellement 얼마나

- Le verbe aimer 사랑하다

- Mon, ma 나의 ou 내

- L’argent 돈

- Le chiffre sino-coréen huit 팔, mille 천, huit mille 팔천, dix mille 만, 팔천만 80 millions

- Sortir de sa poche 내놓다

- Qu’est-ce qui te prend ? 왜 이래?

- Pourquoi, pour quelle raison 왜

- Vraiment 진짜

- L’appellation intime chéri(e) 자기, 자기야 mon chéri, ma chérie

- Le suffixe 야qui rajoute un côté affectif

- Cela, cette이게, forme contractée de 이것-이

- Tout 다

- Quoi, que 무슨

- Une affaire, une question, un problème 일

- Quoi ? 뭐? forme contractée de 무엇 que, quoi

- Une femme 여자

- Le verbe 뜯다 extorquer, voler

- Cette personne 이 사람, 이 ce, cette, 사람 la personne

- Explication de l’expression de la semaine 백수예요 c’est un glandeur professionnel

- Un procureur 검사

- La copule négative ne pas être 아니다

- La particule -라고 pour former le style indirect





Répétition de l’expression de la semaine

C’est un glandeur professionnel 백수예요