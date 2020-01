Ko Young-lim, un festival d’aller et de retour.

Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Ko Young-lim qui organise depuis 10 ans le Festival du Film Français de Jeju.





© Atlani Franck

Lors de sa dernière édition qui s’est tenue à la fin de l’année dernière, une quinzaine de films ont été projetés à plus de 5 000 visiteurs afin de découvrir beaucoup de volets du cinéma français et ceci pendant cinq jours !





© Ko Young-lim

Amoureuse de la langue française et de son île, Jeju, découvrez ce personnage atypique de la scène francophone au pays du Matin clair.





© Ko Young-lim

Ko Young-lim nous fait vivre de l’intérieur le festival et nous explique les tenants et aboutissants d’un tel événement ainsi que sa propre vision du cinéma et de l’échange interculturel franco-coréen.