Le ravissant musée du thé d’Insadong

Connaissez-vous le « ravissant musée du thé » (« Beautiful tea Museum ») situé dans le quartier d’antiquité d’Insadong, dans l’arrondissement de Jongno, à Séoul ?





ⓒ beautiful tea museum

Pour vous y rendre, rien de plus simple : rendez-vous à Jongno 3-ga, la station la plus proche, accessible via les lignes 1, 3 et 5. Empruntez la sortie 5 et à partir de là, quatre minutes de marche avant d’entrer dans une allée étroite. La façade de ce musée est très charmante. Il s’agit de l’entrée d’une maison traditionnelle, appelée hanok, toute en bois, où il est écrit en coréen au-dessus de la porte « 아름다운차박물관 », autrement dit le « ravissant musée du thé ».

L’entrée y est gratuite, n’hésitez donc pas à ajouter ce lieu à vos itinéraires de voyage pour votre prochain séjour au pays du Matin clair… On l’appelle le musée du thé, mais il ne s’agit pas que de cela. C’est aussi une magnifique galerie. Et une boutique de thé est également ouverte aux visiteurs, répondant aux besoins de tous les adeptes de cette boisson. On y trouve plus d’une centaine de variétés, et aussi tous les ustensiles nécessaires à sa préparation. Pour les amateurs de belle vaisselle, un magasin propose des tasses et des théières faites à la main par des artisans locaux.





ⓒ beautiful tea museum

Si vous souhaitez vous laisser aller à une dégustation, vous serez guidé vers la maison du thé, où une variété de goûts, comme le thé vert ou celui à base de feuilles de chrysanthème, en passant par le célèbre thé yuzu, vous sera proposée et où vos papilles seront émerveillées par une explosion de saveurs. La carte se situe dans une fourchette de prix entre 8 000 et 10 000 wons, soit entre 6 et 7,60 euros.





ⓒ KBS

Cela aurait pu être fait dans le sens inverse, mais une fois vos papilles en éveil, et l’estomac plein, vous pouvez vous rendre dans ce fameux musée ! On y trouve pas moins de 110 variétés de thés présentées dans un décor épuré, à l’image de la paisibilité et du réconfort qu’apporte cette boisson.

Ouvert à partir de 10h, les portes ferment à 22h vous laissant un temps non négligeable pour faire le tour de la boutique, de la maison du thé mais aussi, et bien sûr, du musée. Vous entrerez dans ce lieu, frappé par l’odeur très forte des différents thés, et vous en ressortirez ivres, en en demandant encore plus…