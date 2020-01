Les plus prestigieuses universités de Corée du Sud

Dire que l’éducation est au cœur des préoccupations en Corée du Sud est un euphémisme. La concurrence est si rude pour intégrer les plus prestigieux établissements universitaires du pays que les élèves gardent cet objectif en tête dès l’école primaire. Ici, pour de nombreux parents, le rêve est de voir leur progéniture entrer dans l’une des universités SKY. Rien à voir avec la traduction anglaise du mot ciel, quoi que… y entrer, c’est avoir de grandes chances de décrocher les étoiles.





ⓒ YONHAP News

SKY est l’acronyme des trois universités les plus convoitées du pays : l’université nationale de Séoul, l’université Korea et l’université Yonsei. La sélection y est si rigoureuse qu’en sortir diplômé est considéré comme un véritable honneur dans la société sud-coréenne. La plupart des personnalités de premier plan du pays - médecins, journalistes, avocats ou encore hommes et femmes politiques - en sortent. Tout d’abord, le S de SKY, désigne l’université nationale de Séoul. Cet établissement a notamment accueilli celui qui est devenu le huitième secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon et le 7e président de la République de Corée, Kim Young-sam.

Fondée en 1905, l’université Korea est, de son côté, le premier institut éducatif moderne de Corée. Près de 30 000 étudiants y sont répartis dans 81 départements académiques, 15 facultés et 75 instituts de recherche.





ⓒ YONHAP News

Autre emblème de l’excellence de l’enseignement supérieur coréen, l’histoire de l’université Yonsei débute en 1885 avec l’inauguration du tout premier hôpital de type occidental en Corée à l’initiative d’un missionnaire américain.

Parmi les cinq meilleures du pays figure aussi l’Institut coréen des sciences et de la technologie avancées (KAIST) et l'université technologique de Pohang ou POSTECH, spécialisée dans la recherche et l’éducation.