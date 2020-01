Vietnam : un ancien fonctionnaire souhaite tenir sa promesse électorale par ses propres moyens

ⓒ Getty Images Bank

La démarche de Doan Ngoc Hai, ancien vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, attire l’attention de tout le Vietnam.





D’après Dân tri, journal en ligne, ce Vietnamien de 50 ans prévoit d’ouvrir un refuge pour les sans-abris avec l’argent qu’il a gagné en vendant son portable et quelques-unes de ses montres de luxe. Une action liée au regret de ne pas avoir pu tenir ses engagements électoraux jusqu’au bout. Ayant appris cette nouvelle, un homme d’affaires a volontairement acheté ses objets 2 milliards de dong ou 78 000 euros.





Cet ancien haut fonctionnaire a fait parler de lui en menant la réforme sur « les conditions des trottoirs » en 2017, mais a démissionné un an plus tard en dénonçant les collusions entre les autorités publiques et les commerçants dans cette affaire.