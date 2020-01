© Getty Images Bank

Ce que l’on a baptisé l’« économie de plateformes » connaît un fort développement actuellement. Grosso-modo, si on considère que cette économie est une gare remplie de passagers et moyens de transport, cet environnement va donner par la suite naissance à des restaurants, des magasins ou encore des centres logistiques.





Dans la même veine, l’économie de plateformes est un regroupement de diverses technologies, principalement les mégadonnées et l’IA, deux éléments essentiels à la quatrième révolution industrielle, qui est l’ère de la fusion et de la convergence. Comme on le voit avec le fournisseur de services d’autopartage Uber, l’économie de plateformes se développe rapidement en mettant au point des services qui dépassent les limites de tout ce qui est en ligne mais aussi hors ligne.





Toutefois, elle peut être une épée à double tranchant. Car dans ce genre d’économie, même si les individus travaillent de manière plus facile et flexible, ils peuvent être aussi confrontés, en parallèle, à divers problèmes tels que la sécurité de l’emploi et les conditions de travail.





Dans l'économie de plateformes, l’accent est mis sur le partage de la possession. Aussi pour que cette économie se développe, il est important de capitaliser sur ses avantages et remédier à ses lacunes, notamment en assouplissant les réglementations pour faciliter les flux de personnes et d’argent.