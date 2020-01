Consumer Electronics Show 2020

© YONHAP News

Depuis l’année dernière, l’intelligence artificielle (IA) est LE sujet dont tout le monde parle. Et cette année encore, le salon a montré que les technologies de l’IA s’étaient encore davantage développées pour donner naissance à des choses encore plus intelligentes. Ces choses intelligentes fonctionnent au 5G, ce qui indique une transition vers une société super-connectée.





Cette fois-ci, plus de 4 400 entreprises, dont 390 sud-coréennes, ont pris part au CES. Ce qui fait que depuis trois ans le nombre d’entreprises locales y participant est en constante augmentation. A l’instar des grands noms du pays comme Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor et SK, un nombre croissant de PME, dont Bodyfriend, Hive System et Coway les ont rejoints cette année. On peut aussi mentionner que les entreprises du pays représentaient environ 20 % des 1 200 startups à l’Eureka Park, qui est la section réservée aux startups. Cette année, plus de 200 participaient au CES, ce qui est une hausse de plus de 70 % par rapport à l’année dernière.