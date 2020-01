Concert du Nouvel an sur les commentaires de Gum Nan-se

Le Namdong Sorae Arts Hall, situé à Incheon, proposera le 18 janvier un concert du Nouvel an accompagné de commentaires du chef d’orchestre Gum Nan-se.





Gum est l’un des maestros les plus appréciés des sud-Coréens. Les explications humoristiques et pleines d’esprit qu’il donne au cours des concerts de musique classique procurent du plaisir aux spectateurs et permettent de combattre l’idée fixe que la musique classique n’est pas facilement accessible. Il a beaucoup contribué à vulgariser ce genre musical au sein du grand public.





Cette représentation sera donnée par le New World Philharmonic Orchestra, qui donne chaque année plus de 100 concerts dans une trentaine de villes. La mezzo-soprano Baek Jae-eun et le saxophoniste Hwang Dong-yeon monteront aussi sur scène afin de jouer avec cette formation.





Le répertoire sera composé de morceaux tirés de célèbres œuvres comme « Carmen » de Bizet et « Le lac des cygnes » de Tchaïkovski.





Date : le 18 janvier 2020

Lieu : Namdong Sorae Arts Hall à Incheon

Site : http://www.namdongarts.kr/