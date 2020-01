A l’occasion des congés du Nouvel an lunaire, la Compagnie nationale de danse de Corée ouvrira, du 24 au 26 janvier, sa série spéciale pour les fêtes traditionnelles, intitulée « Le Nouvel an lunaire. Le souhait ».





Il s’agit de la 4e édition de ce programme. Le taux de réservation de sa dernière édition « Chuseok - La pleine lune », proposée en septembre 2019, a atteint 96 %.





Le spectacle « Le Nouvel an lunaire. Le souhait » sera composé de diverses danses traditionnelles coréennes qui expriment les vœux de bonne chance pour la nouvelle année. Les danseurs de la compagnie présenteront de nouvelles pièces, ainsi que celles qui ont déjà été dévoilées lors de la dernière édition. Les danses coréennes qu’ils ont chorégraphiées et remises au goût du jour permettront aux spectateurs, même les plus novices en danse traditionnelle, de découvrir le charme et la réjouissance de cette dernière.





Date : du 24 au 26 janvier 2020

Lieu : Théâtre national de Corée

Site : http://www.ntok.go.kr