Les messages de félicitations affluent suite à la formation d’un nouveau couple de superstars de k-pop

ⓒ YONHAP News

C’est désormais officiel ! Kim Hee-chul, du boys band Super Junior, et Momo, du girls band Twice, sont en couple. Leurs agences respectives SM Entertainment et JYP Entertainment l’ont confirmé.





Ce couple d’idoles hyper-célèbres a d’emblée attiré l’attention des fans de k-pop du monde entier, déclenchant un afflux de messages de félicitations.





Rappelons que les médias ont déjà rapporté, en août dernier, que les deux stars sortaient ensemble. A l’époque, leurs agences avaient nié, précisant qu’ils étaient alors juste amis.





Kim Hee-chul, qui a débuté en 2005 au sein du boys band Super Junior, est très présent dans le paysage audiovisuel sud-coréen. Née en 1996 à Kyoto, Momo, dont le vrai nom est Hirai Momo, fait partie des trois membres japonaises de Twice, formé en 2015 par le label JYP Entertainment.