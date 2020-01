La prévention par SMS

ⓒ Getty Images Bank

Le gouvernement a mis en place, depuis quelques années, un dispositif d’envoi de message d’urgence sur les téléphones mobiles des citoyens lors, par exemple, des pics de pollution.





Ces messages font un bruit terrible et même si vous avez désactivé le volume du son dans les paramètres de votre appareil, vous l’entendrez souvent dans les transports et les lieux publics, les téléphones de toutes les personnes présentes autour de vous sonnant à l’unisson. C’est une alarme qui retentit de plus en plus souvent en Corée du Sud et les messages ne concernent pas que la pollution.

C’est le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité qui a mis en place ce système afin d’aider la population à anticiper les événements à venir ou à s’abriter en cas de désastre. La nature des messages est variée. Pour les pollutions intenses, un phénomène malheureusement de plus en plus fréquent, on reçoit des conseils tels que privilégier les transports en commun à l’usage de son véhicule personnel, pratiquer une conduite alternée en fonction des jours et du chiffre de la plaque d’immatriculation, le port du masque, ne pas sortir de chez soi, surtout pour les enfants et les personnes âgées... Il est aussi souvent conseillé de ne pas ouvrir les fenêtres et d’utiliser un purificateur d’air, appareil présent dans la plupart des logements sud-coréens.





On parle beaucoup des alertes aux particules fines, mais sachez que nous recevons aussi ces messages en cas de catastrophe naturelle, comme les incendies de forêt, les explosions, les tremblements de terre, les fortes chutes de pluie et de neige, les typhons, les vents violents, ou bien les températures extrêmes, qu’elles soient très hautes ou au contraire, très basses. Les risques de verglas sont aussi signalés.

Tout le pays ne reçoit pas les mêmes messages. Ils sont localisés et envoyés aux populations concernées, mais leur envoi est aussi étendu à quelques dizaines de kilomètres hors du lieu touché par l’événement en question, afin de prévenir les populations alentours.

La Corée du Sud est dotée d’une technologie très avancée concernant les télécommunications, indispensables pour la transmission de ces messages, mais aussi de prévention. Des appareils de mesures et des abris sont installés sur tout le territoire, afin de prévenir et de protéger au mieux la population.