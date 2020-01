Le Chevalier Noir (2) 입어보세요

*Dialogue de la onzième semaine

샤론: 준비됐으면 가져와요. 아, 저기 왔네요.

Sharon : Si c’est prêt, apportez-le. Ah, le voilà.

이 디자인 맞죠? 입어보세요.

C’est bien ce design ? Essayez-le.

정해라: 말도 안돼. 말도 안돼요.

Jeong Hae-ra : Pas possible. Ce n’est pas possible.

제가 14살에 맞춘 코튼데.

C’est le manteau sur mesure pour mes 14 ans.

샤론: 보이는 게 다가 아니구, 내가 아는 게 전부가 아니잖아요.

Sharon : Ce que vous voyez n’est pas tout, tout ce que je sais n’est pas tout.





*Expression à retenir

입다: verbe, se vêtir, s’habiller

→ 외투를 입다 mettre un manteau

보다: verbe auxiliaire de tentative ou d’essai, essayer, tenter

→ 옷을 입어보다 essayer un vêtement.

세요: suffixe de terminaison déclaratif, interrogatif et impératif qui exprime la politesse

→ 입어보세요 Essayez-le / Essayez-la





*Vendredi 17 janvier

Résumé de l’histoire

정해라 et 문수호, les deux principaux protagonistes de l’histoire se connaissent depuis plus de 200 ans. Pourquoi cela ? Parce que les deux ont été victimes de tout un concours de circonstances qui les a empêchés de vivre leur amour.

Il y a plus de deux cents ans, la Corée vivait sous le royaume de Choseon. Les nobles et les riches bourgeois vivaient dans l’opulence avec un grand nombre de servants employés à leur service. Les riches se mariaient entre eux, les mariages étant arrangés entre les familles. Et c’est justement ce qui s’est passé entre la jeune 서린 et le jeune 수호.

Les noces se préparaient donc sans que les futurs époux n’aient eu encore la chance de se voir. En effet, à l’époque, les futurs mariés se rencontraient pour la première fois le jour de leurs noces. Or, parmi les servants qui travaillaient pour 서린, il y avait une jeune fille qui s’appelait 해라. C’est elle qui, entre autres, avait cousu le 한복, le costume de mariage de sa maitresse. Maitresse qui la maltraitait, en partie jalouse à cause de sa beauté.

Or, la nuit qui précédait les noces, 수호 accompagné de son servant, voulu aller voir en cachette sa promise. Au même moment, 해라, triste de son sort et des maltraitances qu’elle devait subir, décida de sortir la nuit et de prier la lune pour que le sort lui soit favorable à son tour. Et pour ne pas se faire remarquer, ou du moins faire croire que c’était sa maitresse, elle revêtit le costume de cérémonie.

Grimpé sur un rocher, 수호 aperçoit, dans la lueur de la pleine lune, la silhouette de sa promise. Il ne voit pas son visage jusqu’à ce que 해라 se décide à relever la tête pour fixer la lune. Et là, pour la première fois, le jeune homme découvre la beauté pure et lumineuse de celle qu’il croit être sa future femme...









À retenir

- Être prêt(e) 준비되다

- Si, quand (으)면

- Apporter 가져오다

- Là, là-bas, voilà저기

- Venir 오다

- La construction du passé 아/오 + ㅆ

- Le suffixe de mode déclaratif ou exclamatif -네

- Ce, cet, cette, ces 이

- Le design, le style 디자인

- Être correct, être juste, correspondre 맞다

- Explication de l’expression de la semaine 입어보세요 essayez-le

- Le mot, la langue, le langage 말

- La particule 도 suivie d’un verbe négatif (없다, 안되다) aucun, personne

- Ne pas aller, ne pas fonctionner 안되다

- La forme contractée de 저-가, 제가, je à la forme humble

- Quatorze 열넷

- Le classificateur servant à compter l’âge 살 an

- Être adapté, être ajusté à 맞추다

- Un manteau 코트

- Le suffixe -ㄴ 데, 는데, 은데 mais, cependant

- Être visible, apparaître 보이다

- La forme contractée de 것-이, 게 la chose qui

- Tout, toute, tous 다

- La particule 가 qui marque la fonction de sujet

- La copule négative ne pas être 아니다

- La forme contractée de 나-가, 내가, je à la forme familière

- Le verbe savoir, connaître 알다

- Tout, la totalité전부





Répétition de l’expression de la semaine

Essayez-le 입어보세요