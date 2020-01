Lesdom, cidrerie à Chungju

Shin Yi-hyun et Dominique Herque gèrent « Lesdom », une cidrerie située à Chungju, ville sud-coréenne dont l’une des spécialités est la pomme. Dans un pays où la passion pour les alcools locaux, comme le soju et le makgeolli, est très forte, ils travaillent jour et nuit pour faire connaître le cidre, également surnommé le champagne breton.





ⓒ Prise par Lee Seula

Depuis la culture de la pomme jusqu’à la promotion de leurs produits, ce couple franco-coréen assure l’ensemble du processus pour faire du bon cidre, de la façon la plus naturelle possible et dans le respect du travail bien fait.





ⓒ Prise par Lee Seula

Ancien informaticien reconverti en agriculteur et écrivaine transformée en agent de promotion des ventes, les deux entrepreneurs espèrent que leurs boissons nées aux prix de leur sang, de leur sueur et de leurs larmes, soient appréciées à leur juste valeur. Rencontre !