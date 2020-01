Le nouveau Premier ministre prend ses fonctions

ⓒYONHAP News

L’Assemblée nationale a confirmé lundi la nomination du nouveau Premier ministre. Le président de la République Moon Jae-in l’a officiellement nommé le lendemain, de sorte qu’il prenne aussitôt ses fonctions.





Lors de son investiture, Chung Sye-kyun a plaidé essentiellement pour une revitalisation économique. Il a promis de lancer une réforme audacieuse de réglementations au profit des nouvelles industries, visant à réduire les incertitudes et à promouvoir l’esprit d’entreprise. Selon lui, il faut s’armer de compétences sur la durée, indépendamment des incertitudes extérieures, et son gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir une croissance nationale innovante. L’ancien président du Parlement a aussi montré sa volonté de renforcer les soutiens aux PME et aux petits commerçants, d’améliorer le quotidien des sud-Coréens, de réduire les inégalités et de trouver de nouveaux moteurs de croissance économique. Il a promis, avec une grande sincérité, d’être à l’écoute du peuple et de réaliser une gouvernance « concertative » avec tous les députés, afin d’assurer une véritable unité nationale.





Le chef de l’État compte sur cet homme très expérimenté pour finaliser ses politiques lors de la seconde moitié de son mandat. En effet, Chung a été entrepreneur pendant 18 ans, il a été ministre de l’Industrie sous la présidence de Roh Moo-hyun, président de l’Assemblée nationale de juin 2016 à mai 2018, et il effectue actuellement son sixième mandat de député.





Cependant, un moindre faut pas pourrait coûter très cher au nouveau Premier ministre, car l’opposition n’a eu de cesse de fustiger sa nomination qui, selon les députés du Parti Liberté Corée (PLC), risquerait de porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Premier grand défi qui attend Chung Sye-kyun : faire preuve d’impartialité afin d’assurer le bon déroulement des prochaines législatives, qui se dérouleront le 15 avril prochain.