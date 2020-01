Le biopic sur Shin Hae-chul verra bien le jour

ⓒ YONHAP News

Le projet de film sur la vie et la musique de Shin Hae-chul est bel et bien confirmé. Le public pourra retrouver sur grand écran la rock star qui nous a quitté subitement le 27 octobre 2014, suite à un accident médical. Il n’avait que 46 ans.





Ce film retracera les 25 ans de carrière de ce chanteur qui a débuté en 1988 à l’âge de 21 ans. Les chansons de différents genres publiées en solo ou avec son groupe N.E.X.T raviveront le souvenir de la courte vie dramatique de l’artiste.





Shin était surnommé « mawang », qui signifie « roi maléfique », en raison de ses performances charismatiques et de son personnage cynique. Son biopic dépeindra non seulement le Shin que nous connaissions sous le nom de « mawang », mais révélera également le côté humain de la star.





Connu pour son franc-parler, Shin Hae-chul a su attirer et fidéliser le public, surtout jeune, en animant pendant dix ans l’émission de radio « Ghost Station » sur MBC FM4U.





Le film comprendra des enregistrements de la voix de Shin, appliquant une technologie de restauration sonore de N.E.X.T United, une agence dirigée par l'épouse du défunt chanteur, qui détient les droits d’auteur sur ses chansons et le travail de son groupe N.E.X.T.