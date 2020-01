Cette année, les artistes de JYP Entertainment prendront d’assaut les salles de concert du monde

ⓒ JYP Entertainment

JYP Entertainment compte de nombreux groupes d’idoles qui contribuent au rayonnement de la k-pop au-delà des frontières sud-coréennes. Parmi eux, on peut citer les girls bands Twice et ITZY et les boys band GOT7, Stray Kids et DAY6. Ils prévoient d’aller à la rencontre de leurs fans qui se trouvent aux quatre coins du monde !





D’abord, GOT7 qui fait toujours salle comble spectacle après spectacle se produira les 15 et 16 février au stade national Rajamangala, le plus grand stade en Thaïlande !





Le groupe DAY6, plébiscité par les mélomanes grâce à ses performances remarquables et la qualité de sa musique, vient de lancer sa deuxième tournée européenne. Baptisée « DAY6 World Tour GRAVITY », la tournée comprend au total 32 concerts dans 26 villes différentes comme Milan, Paris, Londres, Amsterdam, Berlin, Bruxelles et Madrid.





Twice, qui vient d’ajouter deux dates au stade gigantesque Tokyo Dome au Japon, terminera sa tournée mondiale « TWICELIGHTS », lancée depuis dix mois, avec deux concerts finaux, prévus les 7 et 8 mars à Séoul.





ITZY, le girls band cadet de JYP Entertainment, qui a organisé avec succès son « Premier Showcase Tour » en Asie, se dirige désormais vers l’Amérique pour le plus grand plaisir des adeptes de k-pop !