Festival de Coachella : Epik High rejoint le line-up

Epik High montera à nouveau sur la scène de Coachella, quatre ans après sa première participation à ce célèbre festival de musique !





Considéré comme l’un des plus grands festivals annuels aux Etats-Unis, le Coachella Valley Music and Arts Festival se déroule chaque printemps pendant près de deux semaines à Indio en Californie.





En effet, Epik High est le premier groupe sud-coréen à avoir été invité dans cet événement créé en 1999. La performance de cette formation hip-hop en 2016 a attiré l’attention du public américain et des médias locaux, comme le Wall Street Journal et Billboard.





Le trio composé de DJ Tukutz et des deux rappeurs Tablo et Mithra Jin, a même fait la une du journal L.A. Time aux côtés de Rihanna ! Pour l’édition 2020, Epik High montera sur scène les 12 et 19 avril pour donner un spectacle inoubliable !