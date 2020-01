Big Bang sans Seung-ri est invité au Coachella Valley Music and Arts Festival

ⓒ YG Entertainment

Big Bang figure sur le line-up de ce festival de musique qui réunit chaque année plus de 300 000 spectateurs venant du monde entier. Remportant à sept reprises le prix du meilleur festival aux Billboard Music Awards depuis 2011, le festival de Coachella est appelé « la scène de rêve » par les musiciens.





De célèbres artistes de renommée mondiale comme Rage Against The Machine, Travis Scott et Frank Ocean sont invités pour l’édition 2020. Ils partageront la scène avec Big Bang qui compte désormais quatre membres, à savoir G-Dragon, T.O.P, Tae-yang et Dae-sung.





Il s’agit donc de la première apparition du groupe de YG Entertainment reconverti en quartet depuis le départ de Seung-ri, suite à son implication dans un retentissant scandale sexuel. Le groupe pourra-t-il à nouveau retrouver son succès d’antan ? Le regard est tourné sur ce retour de Big Bang qui fera une apparition le 10 et le 17 avril.