L’Indonésie remporte 2 prix lors du Festival de sculpture sur glace et neige

L’Indonésie s’est illustrée lors du Festival international de sculpture sur glace et neige, qui s’est récemment déroulé à Harbin, en Chine. D’après le quotidien Kompas, une équipe indonésienne a décroché le meilleur prix technique avec « la Mariée de Bali », et une autre le prix d’excellence avec « la Grenouille qui surfe ».





Cette victoire est d’autant plus significative que les sculpteurs indonésiens sont venus de l’île de Bali, dont la température moyenne est comprise entre 25 et 30 degrés toute l’année. Pendant le concours, qui a duré trois jours et demi, le mercure est descendu à -15 degrés Celsius dans la ville chinoise. Afin de se préparer à cette compétition, les artistes se sont entraînés en créant des miniatures dans un grand congélateur.