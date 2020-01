Edentns, pour un nouveau souffle au marché de l’automatisation des processus robotiques

© EDEN TNS

La RPA est un logiciel robotique qui automatise les tâches les plus simples et routinières, qui sont généralement effectuées par des employés. Dans la gestion des méthodes de facturation et de contrôle des paiements, par exemple, ceux-ci doivent saisir les chiffres des bons de vente à chaque commande et suivre les procédures de gestion des bons. Mais en utilisant la RPA, tous les bons peuvent être gérés en simplement quelques clics sur un ordinateur. Ou encore dans la sélection de candidatures, la RPA automatise le processus de vérification des notes et des résultats universitaires ou linguistiques des candidats et les évalue. Ce qui permet aux entreprises de gagner un temps précieux lors des entretiens.





En Corée du Sud, celui qui est le fer de lance sur ce segment, c’est la société Edentns et sa solution nommée Worktronics, qui peut être apprise et exploitée même par un débutant en moins de deux semaines.





© EDEN TNS