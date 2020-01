Le « sans clic »

© Getty Images Bank

La demande pour ce qui est appelé ici les « services untact », c’est-à-dire les services qui aident les gens à en obtenir d’autres sans avoir besoin de commande ou contact physique connaît un fort engouement. Mais au-delà de ce domaine de la réduction des interactions humaines, c’est l’ère même du « sans clic » qui arrive à grands pas. Une ère dans laquelle les gens pourront faire leurs paiements sans même avoir besoin d’utiliser leurs mains.





Aujourd’hui, les services de paiement sans clic sont déjà possibles grâce aux technologies biométriques telles que la reconnaissance faciale tridimensionnelle, la reconnaissance vocale ou encore l’authentification des veines de la main. Par exemple, la reconnaissance vocale permet aux gens d’accéder à leurs comptes ou de payer simplement par la voix sans avoir besoin de mots de passe ou de taper un code PIN. L’authentification des veines de la main utilise de son côté le réseau des veines de la paume d’une personne pour l’identifier. De ce fait, grâce à ces systèmes de paiement biométriques, les gens n’ont plus besoin d’apposer leur signature à chaque fois qu’ils paient.





Les vendeurs au détail et autres détaillants ont aussi introduit des services d’achat utilisant des haut-parleurs fonctionnant avec une intelligence artificielle, signalant ainsi le passage du commerce électronique à l’ère du « sans clic ». Le système de paiement évolue de manière plus simple et plus pratique, du liquide et des cartes de crédit aux smartphones en passant par les informations biométriques. Reste maintenant à voir si cela n’est qu’une étape et si l’avenir va nous révéler de nouvelles surprises.