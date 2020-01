Première phase de l’accord commercial trouvé entre les États-Unis et la Chine

© YONHAP News

La signature entre le président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He d’un accord commercial qualifié de première phase semble être une étape importante vers un apaisement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais ici, en Corée du Sud, toute l’attention est portée sur la question de savoir si cette évolution positive va profiter à l’économie locale.





Cet accord est essentiellement une trêve dans la guerre commerciale entre les deux géants. Toutefois cette signature est vraiment importante, car leur différend commercial a vraiment porté un gros coup à l’économie mondiale. Mais il est trop tôt pour crier victoire, du fait que Pékin a pour l’instant seulement accepté d’importer davantage de produits américains.