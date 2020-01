Le Centre culturel Sejong à Séoul présente depuis le 10 janvier une exposition qui combine les beaux-arts et la musique.





Intitulé « Kandinsky et les gens qui dessinent la musique », cet événement reflète le travail du peintre, graveur et théoricien de l’art, Vassily Kandinsky, qui cherchait avant tout à fusionner les beaux-arts et la musique.





L’exposition est divisée en deux sections : la première présente des œuvres du peintre russe, reproduites par des impressions numériques ou réinterprétées par des arts médiatiques. Quant à la deuxième section, sur le thème « Les gens qui dessinent la musique », elle est consacrée à des artistes contemporains qui expriment la musique populaire à travers la peinture.





Date : du 10 janvier au 9 mars 2020

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul

Site : http://www.sejongpac.or.kr