Le premier concert de Kum Jan-di aura lieu à Daejeon

Date : le 1er février 2020

Lieu : Woosong Art Center à Daejeon

Kum Jan-di, qui a débuté en 2000, célèbre cette année son 20e anniversaire de carrière. A cette occasion, elle lance sa première tournée nationale et se produira en concert le 1er février au Woosong Art Center à Daejeon.

La chanteuse, dont le vrai nom est Park Soo-yeon, est surnommée la « reine de l’autoroute ». En fait, elle a gagné sa popularité grâce au succès de ses albums vendus sur les aires de repos des autoroutes du pays du Matin clair.

Malgré ses dix premières années de carrière passées inaperçues, elle est aujourd’hui invitée dans de nombreux festivals. Parcourant le pays entier, elle monte sur scène à presque 100 reprises chaque mois.

On entendra de plus en plus parler d’elle car Kum Jan-di fait partie des sept interprètes de trot retenues pour la nouvelle émission « I Am A Trot Singer » qui sera diffusée le mois prochain sur MBC.