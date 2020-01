Chaque pays et chaque peuple ont leur propre manière d’accueillir le Nouvel an, que ce soit en fonction de leur histoire ou de leur culture. Bien que le calendrier grégorien soit en usage dans la plupart des pays, pour des raisons de commodité, nombreux sont ceux qui célèbrent leurs fêtes selon le calendrier lunaire ou d’autres types de calendrier. Cette diversité culturelle rend notre monde encore plus riche.





Le Nouvel an lunaire, que les Coréens appellent « Seol » ou « Seollal », tombe cette année le 25 janvier, samedi prochain. Autrefois, la fête de Seol débutait le dernier jour de l’année précédente et durait jusqu’à la première pleine lune de la nouvelle année. Le dernier jour de l’an, les habitants du pays du Matin clair rendaient visite aux anciens de leur famille ou à des amis, afin de les remercier pour l’année passée. C’était aussi l’occasion de s’échanger un petit cadeau comme par exemple une paire de chaussettes.





Le matin du Nouvel an lunaire, les Coréens dressent une table d’offrande pour manifester leur gratitude envers les ancêtres. Tous les membres de la famille se rassemblent pour cette cérémonie nommée en coréen « charye » et échangent des salutations et des bénédictions pour la nouvelle année.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Le chant pour chasser les mauvais esprits » interprété par le groupe Gugak E-Sang

2. « Les bénédictions d’un aveugle » interprété au chant par Oh Bok-nyeo

3. « Binari » ou « Les vœux du bonheur », interprété au chant par Chae Su-hyeon en compagnie du groupe The Second Moon