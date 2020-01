ⓒ Getty Images Bank

Passage obligé pour tous les jeunes hommes valides, le service militaire en Corée du Sud fait partie des plus longs au monde, si bien qu’il marque souvent un véritable coup d’arrêt dans les études ou la carrière professionnelle. La rigueur du quotidien en garnison ainsi que des entrainements physiquement exigeants, contribuent à en faire une période qui laisse un souvenir pénible à de nombreux sud-Coréens.





ⓒ YONHAP News

Ceux qui sont dans l’impossibilité de rejoindre l’armée à cause de leurs convictions sont tenus, à la place, d’accomplir leur devoir national en travaillant dans des centres de détention pendant 36 mois. Il s’agit de prisons ou encore d’établissements correctionnels pour des missions qui n'impliquent pas l'utilisation d'arme. Les exemptions totales de service sont rares mais elles existent, notamment pour les athlètes. C’est l’ancien président Park Chung-hee qui les a introduites en 1973 dans le but de les motiver et ainsi de permettre au pays d’engranger davantage de médailles lors des événements internationaux.





ⓒ YONHAP News

On se souvient des larmes de joie du footballeur Son Heung-min, l'attaquant vedette de Tottenham Hotspur, lorsque les « guerriers de Taegeuk » ont battu le Japon 2 à 1 aux Jeux asiatiques 2018. Il s’agissait d’un double bonheur car cette victoire l’a délivré de ses obligations militaires, lui permettant ainsi de poursuivre sa flamboyante carrière. En revanche, certaines voix s’élèvent pour dénoncer des privilèges uniquement réservés aux sportifs, et le fait qu’il n’y ait pas d’échappatoire pour les stars de la k-pop, par exemple. Si l’on considère que les athlètes contribuent au prestige de leur pays avec leurs bons résultats, il devrait logiquement en être de même pour les idoles, compte tenu des bénéfices économiques et culturels qu’ils engendrent.