Jacques Augustin : Français, vit à Rosny-sous-Bois

Il y a un an et demi, nous avons déjà eu le plaisir de nous entretenir avec notre fidèle auditeur Jacques Augustin. A l’époque, la culture était au centre de notre conversation ; cette année, nous avons voulu connaître son point de vue concernant les ondes courtes.

En effet, notre invité du mois a toujours plaisir à nous écouter via les ondes courtes, et ce depuis plus de quatre décennies. Et le temps passant, il ne semble pas se lasser. Très intéressé par les relations intercoréennes, Jacques peut assouvir sa curiosité à l’écoute de notre radio et ne manque jamais de nous interroger sur divers sujets. Sa soif de connaissances est sans fin !