Plusieurs groupes d’idoles préparent des concerts exclusifs

Après les fêtes du Nouvel an lunaire, plusieurs groupes d’idoles se préparent à lancer leur concert en grande pompe !





Apink, tout d’abord, qui célèbre cette année ses 10 ans de carrière, organise son sixième concert solo ! Baptisé « Welcome to Pink World », le spectacle se tiendra du 1er au 2 février au parc olympique à Séoul pour le plus grand plaisirs des « Pink panda », les fans d’Apink.





Un autre girls band s’apprête également à se produire en concert au début de cette année du rat ! Cosmic Girls, également connu sous l’acronyme « WJSN », organisera son troisième concert solo les 22 et 23 février, toujours au parc olympique.





Les « Woojung », nom donné aux fans des Cosmic Girls, pourront admirer différentes performances de leurs idoles qui ont débuté leur carrière le 25 février 2016.





Sous le nom « Obliviate », une formule de sortilège utilisée dans Harry Potter, WJSN enchantera les spectateurs avec un concert inoubliable.