Les stars de k-pop souffrent du comportement des fans obsessifs

Les stars et les fans sont inséparables. Les stars existent grâce aux fans, et vice versa. Pourtant, cette relation fusionnelle a un revers de la médaille lorsque certains fans dépassent les bornes.





V des Bangtan Boys a récemment avoué souffrir du comportement de certains fans obsessifs qui le suivent partout dans le monde.





Lors d’une discussion en direct avec les Armys, le vocaliste du septuor s’est dit terrorisé par ces harceleurs qui réservent dans les avions des sièges en première classe pour s’asseoir à côté de lui. Afin de protéger ses artistes qui n’arrivent pas à se reposer, même en déplacement, Big Hit Entertainment a souvent recours à une compagnie de jets privés.





Et BTS n’est pas le seul. Twice est constamment poursuivi en voiture ou en moto par certains fans abusifs qui n’hésitent pas à provoquer des accidents, juste pour apercevoir les membres. Face à ces menaces grandissantes et intolérables, les agences, qui jusqu’à présent laissaient passer par peur d’abîmer l’image des stars, ne restent plus les bras croisés.





Elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à la Police ou à la Justice pour préserver la vie privée de leurs artistes, qui subissent déjà trop de pressions dans un milieu hyper compétitif.