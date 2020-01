La Chine tente de soigner le nouveau coronavirus par la médicine traditionnelle

ⓒ Getty Images Bank

L’empire du Milieu mise sur la médecine chinoise traditionnelle afin de lutter contre la pneumonie d’origine inconnue qui fait rage. Selon l’agence de presse Chine Nouvelle, la Commission nationale de la santé vient de publier un plan de soin en la matière.





D’après le texte, le nouveau coronavirus est lié aux catégories « humide », « chaud », « toxique » et « hématome ». Il propose des traitements liés à ces problèmes et recommande d’appliquer des soins en prenant en compte l’état de l’infection, les caractéristiques physiques des patients et du climat de la région. Les autorités ont tout de même précisé que ces mesures n’étaient pas de l’ordre préventif.





Le gouvernement a récemment formé des experts en médecine orientale sur les méthodes de traitement. Il a également préconisé le recours à l’oxygénation par membrane extracorporelle dans le cas où le malade est dans un état grave.