Vietnam : la nouvelle loi sur l’alcool au volant menace le secteur de la bière

ⓒ Getty Images Bank

Au Vietnam, le durcissement des sanctions sur l’alcool au volant inquiète l’industrie de la bière. A en croire la chaîne Bloomberg, le gouvernement a doublé les amendes imposées aux contrevenants à hauteur de 8 millions de dongs, soit près de 310 euros. La durée de la suspension du permis de conduire s’est également accrue, allant jusqu’à deux ans contre cinq mois auparavant.





Depuis la mise en place de cette nouvelle loi, les ventes de bières ont chuté de 25 %. Alors que le pays figure normalement au 3e rang en Asie et au 9e au monde en matière de consommation de ce type d’alcool. Les bars mettent en service des motos et des voitures pour faciliter le retour des clients chez eux et des sites d’Internet vendent des produits de « désalcoolisation », des efforts qui semblent cependant insuffisants pour inverser la tendance.