Le ballet qui parle - Le carnaval des animaux

Un « ballet qui parle » sera joué du 1er au 26 février au Centre d'arts de Seongam à Séoul.





Il s’agit d’une pièce proposé par la compagnie de ballet de Lee Won-kook. Celui-ci est l’un des meilleurs danseurs classiques de Corée du Sud. Il a joué dans plusieurs troupes de ballet prestigieuses dans son pays et à l’étranger pendant plus de vingt ans. Depuis 2004, il dirige sa compagnie en tant qu’administrateur général et directeur artistique.





Cette pièce est basée sur « Le carnaval des animaux » composé par Camille Saint-Saëns. Sur le thème « Un zoo pour enfants visité par la musique », elle présentera des danses accompagnées de commentaires intéressants.





La chorégraphie représente les mouvements de divers animaux tels que le cygne, l’éléphant, le paon, le chat et le lion, ce qui permettra aux spectateurs d’apprécier le spectacle en imaginant les vrais mouvements des animaux sur scène.





Date : du 1er au 26 février 2020

Lieu : Centre d'arts de Seongam à Séoul

Site : http://www.saart.co/kr/