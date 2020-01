Exposition d’illustrations de Bologne 2019

Le Centre d’arts de Séoul présentera du 6 février au 6 mars « L’exposition d’illustrations de Bologne ».





Depuis 1967 et à travers 53 éditions, cet événement est l’une des plus prestigieuses expositions d’illustrations au monde. Chaque année, plus de 3 000 artistes de 80 pays présentent leur candidature pour y participer, mais environ 70 d’entre eux seulement sont sélectionnés. Cette fois-ci, les livres couronnés du célèbre « Prix Bologna Ragazzi » seront également exposés.





La salle d’exposition à Séoul sera aménagée de façon similaire à celle de Bologne : les œuvres ne seront pas exposées seulement sur les murs, mais de manière tridimensionnelle.





Organisé dans le cadre de la tournée asiatique de l’exposition, cet événement aura lieu au Japon, en Corée du Sud et en Chine.





Date : du 6 février au 6 mars 2020

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/