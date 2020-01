ACE Electronics : des aspirateurs au design très recherchés

© ACE Electronics

La société sud-coréenne ACE Electronics a développé son aspirateur en coopération avec une entreprise de design, en mettant l’accent sur une meilleure utilisation du sans fil. Le résultat a été le « SSAKS » qui grâce à son design fluide peut se mettre n’importe où dans la maison, et peut même servir de décoration intérieure, contrairement aux appareils de ses concurrents dont la forme simple les font véritablement ressembler à des appareils électroménagers.





Mais en plus de son apparence, l’appareil a deux sortes d’ailes qui fonctionnent comme les branchies d’un requin. Lors de l’aspiration de la poussière, l’appareil les ouvre pour s’assurer que la pression de l’air à l’intérieur reste constante. Et ces performances ont permis à la marque, dans les années 2000, de détenir plus de 80 % du marché national des aspirateurs à manche sans fil.