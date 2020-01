© YONHAP News

L’artiste français du XIXe siècle Jean-Marc Côté a un jour dessiné une voiture volant dans le ciel, imaginant une scène qui se passerait cent ans plus tard. Et effectivement, cent ans plus tard, la voiture volante qui n’apparaissait que sur une image imaginaire est en passe de devenir réalité.





Comme son nom l’indique, la voiture volante peut aussi bien rouler sur les routes que voler dans les airs. C’est au début du 20e siècle que la recherche et le développement dans ce genre de véhicule a commencé, quand un appareil combinant une voiture et un avion a été exposé pour la première fois à l’Exposition panaméricaine d'aéronautique, en 1917. Par la suite, diverses tentatives similaires ont été faites, et certains fabricants ont même été prêts à en fabriquer en masse et à en commercialiser.





Et puis, en 2018, fondé par des diplômés du MIT, Terrafugia a reçu des précommandes pour son premier modèle d’avion de la route baptisé « Transition ». De son côté, le premier fabricant automobile sud-coréen Hyundai Motor s’est aussi distingué en dévoilant récemment ce à quoi pourrait ressembler sa voiture volante au salon du Consumer Electronics Show de cette année. Mais il n’est pas le seul, de nombreux constructeurs automobiles manifestent également un grand intérêt pour les véhicules volants, dont les premiers pourraient sortir vers 2025.





Pendant les vacances du Nouvel an lunaire, les embouteillages sont monstrueux sur les principales routes et autoroutes à travers le pays, les voitures transportant des voyageurs qui se rendent dans leurs provinces d’origine roulant pare-choc contre pare-choc. Cependant quand les voitures volantes seront en service, les conducteurs n’auront certainement plus besoin de se soucier des embouteillages pendant ces périodes de fête.