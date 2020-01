Objectif : 20 millions de touristes étrangers en 2020

© YONHAP News

En Corée du Sud, les vacances du Nouvel an lunaire 2020 se déroulaient du 24 au 27 janvier. Et selon une analyse des voyagistes intérieurs, au cours de cette période, c’est la province de Gangwon qui a vu le plus grand nombre de voyageurs entrants le premier jour de la grande fête traditionnelle. Pendant ce temps, de l’autre côté de la mer Jaune, les vacances du Nouvel an lunaire chinois, également connues sous le nom de Fête du Printemps, se poursuivent jusqu’au 30 janvier. De ce fait, nombreux sont les touristes de l’empire du Milieu à se rendre en Corée du Sud. Ils étaient plus de 30 000 rien que pour l’île méridionale de Jeju.





Et alors que l’industrie du tourisme local connaît un regain de vitalité depuis le début de l’année, après plusieurs années de morosité, le gouvernement sud-coréen vise à attirer pas moins de 20 millions de touristes étranger en 2020.