« La Forêt de pins rigides » de Kim Yeon-su

Extrait de l'émission :





« Voilà la laie ! Attrapez-la ! »

La neige accumulée a commencé à glisser vers le bas comme dans une avalanche.

Le sanglier est apparu là-dessus, versant de la neige ça et là, puis a regardé tout autour. Juste à ce moment-là, mes yeux ont rencontré ceux de la bête qui était toujours en alerte pour laisser ses bébés s’échapper le long de la pente.

J’ai réprimé l’envie d’appuyer sur la détente et j’ai simplement pointé mon fusil de chasse sur elle. Expirant l’air chaud de ses narines, elle s’est ébrouée avant de m’ignorer et courir après les marcassins.





“그, 그, 그쪽으로 멧돼지 내려간다. 잡아라!”

산사태라도 일어난 듯

쌓인 눈이 아래쪽으로 쏟아져 내리기 시작했다.

눈을 뿌리며 둔덕 위로 나타난 멧돼지는

잠시 주위를 두리번거렸다.

바로 그 때 둔덕을 따라 새끼들을 대피시키느라

경계의 눈초리를 늦추지 못하던 멧돼지와 내 눈이 마주쳤다.





나는 방아쇠를 당기고 싶은 욕망을 억누르면서

그저 총으로 겨낭하기만 했다.





멧돼지는 뜨거운 콧바람을 내쉬면서 몸을 부르르 떨더니

나를 본숭만숭하고는 새끼들이 사라진 쪽으로 달려갔다.









Les chiens courent après la famille de sangliers : leurs aboiements résonnent dans la vallée. La vraie chasse va commencer maintenant.









Tandis que les chiens, intimidés par le sanglier, aboyaient furieusement, l’oncle et la bête se regardaient, sans faire le moindre mouvement. Les yeux fixés sur la laie, l’oncle a doucement retiré le cran de sûreté. Le marcassin avec une jointure cassée rampait lentement vers sa mère.

« Elle descend. Tire ! » s’est écrié M. Doraku.

Sur ce, la mère sanglier, qui restait à une dizaine de mètres, s’est précipitée vers l’oncle.

Il a pointé son fusil : le museau a suivi le mouvement de la bête, mais il n’a pas pu appuyer sur la détente.





멧돼지에 압도당한 개들만 요란하게 짖어댈 뿐,

삼촌과 멧돼지는 옴쭉달싹하지 않고 서로 쏘아볼 뿐이었다.

삼촌은 멧돼지에게 시선을 고정시킨 채 천천히 안전장치를 풀었다.

관절이 부러진 새끼가 엉금엉금 어미쪽으로 기어갔다.





“내려온다, 쏴라 쏴”

도라꾸 아저씨가 소리쳤다,

어미 멧돼지가 삼촌을 향해 달려들었다.





삼촌은 총을 겨눴다.

삼촌은 멧돼지의 진행 방향을 따라 총신을 내렸다.

삼촌은, 그러나 끝내 방아쇠를 당기지 못했다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’oncle est tombé amoureux et c’est pour l’amour qu’il était prêt à se tuer. Cependant, la leçon qu’il a tirée de cette expérience, c’est que la vie est résistante et puissante, et non pas que l’amour est grand. Quand il se trouvait face à face avec son ancienne maîtresse, prêt à se suicider pour un amour non partagé, il a découvert, dans les yeux de la femme qu’il aimait tant, la volonté de vivre. Ce qu’il a vu dans les yeux du sanglier était la même détermination et le même espoir pour la vie. C’est pourquoi il n’a pas pu tirer.





Auteur :

Kim Yeon-su est né en 1970 à Gimcheon dans la province de Gyeongsang du Nord. Il fait ses débuts littéraires en 1993 avec un poème publié dans la revue Jakgasegye ou Le Monde des écrivains.