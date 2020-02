Japga, les mélodies des gens du peuple

A l’époque de Joseon, la musique appréciée par la classe dirigeante était connue sous le nom de « jeongak », qui peut se traduire littéralement par « musique correcte », alors que celle pratiquée par les gens du peuple était appelée « minsogak », ou « musique folklorique ». De même, si les chants des nobles tels que le gagok, le gasa et le sijo étaient baptisés « jeongga », qui signifie « chant correct », ou bien « norae », c’est-à-dire « chanson », ceux des gens ordinaires étaient nommés « sori », ce qui veut dire tout simplement « son » ou « bruit ». Par exemple, le pansori ou les chansons folkloriques appartenaient au « sori ». Aux yeux de la classe dirigeante, les chansons appréciées par les roturiers ne méritaient pas la dénomination de « norae », c’est la raison pour laquelle elles étaient également appelées « japga », qui signifient « mélodies vulgaires » ou « chants divers ».





Vers la fin de la dynastie Joseon, il existait dans la capitale un célèbre groupe de chanteurs baptisé « Sagyechuk ». Il regroupait des amateurs de chant qui exerçaient différents métiers dans les quartiers de Malli et Cheongpa, situés derrière la gare de Séoul d’aujourd’hui. En hiver, ils se rassemblaient dans une cabane de stockage de légumes et invitaient des chanteurs connus pour apprécier leurs performances et apprendre des techniques de chant. Lors de tels rassemblements, ils commençaient à chanter d’abord les « sibi japga », une sélection de 12 chansons folkloriques de la province de Gyeonggi, puis les « seonsori santaryeong », des chansons interprétées en position debout en dansant, et enfin les « hwimori japga », des airs avec des paroles satiriques au rythme rapide.





