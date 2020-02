Les raisons de l’engouement croissant pour les motos en Corée du Nord

© Getty Images Bank

L’apparition de motos dans un pays est souvent vue comme un des signes indicateurs de son développement économique et d’une hausse du niveau de vie, qui permet à ceux qui en ont les moyens de changer de moyen de transport.





La Chine a, par exemple, vu un nombre grandissant de motos rouler dans ses rues quand elle a mené sa politique de réforme et d’ouverture. Le Vietnam, surnommé « le paradis des motos », est aussi un bon exemple. Et en Corée du Nord ? De nombreux témoins racontent voir un nombre grandissant de machines à deux roues circuler sur les routes nord-coréennes.





En 2012, le régime de Kim Jong-un a autorisé leur possession par des individus, avant de l’interdire de nouveau en 2014... puis de faire machine arrière l’année suivante. Depuis la révision de la loi en 2017, le nombre de motos augmente vite. Notamment grâce à l’essor des marchés privés, aussi appelés « jangmadang ».





« A partir de 2014 et 2015, les nord-Coréens ont réalisé que leur gouvernement n’avait plus de contrôle sur le « jangmadang », et qu’ils pouvaient et devaient en profiter. Les motos sont le véhicule idéal pour les petits commerçants qui doivent pouvoir se rendre rapidement sur les marchés. Ils ne peuvent pas utiliser des camions pour voyager sur de courtes distances à chaque fois. Les autorités, de leur côté, ne cherchent pas à contrôler l'utilisation des motos : celles-ci permettent en effet aux individus de gagner de l’argent – et d’en donner une partie à l’Etat -, sans que ce dernier n’ait besoin d’améliorer les infrastructures routières et ferroviaires du pays, qui sont en mauvais état. Autoriser les motos permet au régime de laisser la population se débrouiller par elle-même pour survivre, tout en lui ponctionnant des taxes, sans créer de mécontentement. C’est pour cela que le nombre de deux roues motorisées a rapidement augmenté », explique Kang Mi-jin, une réfugiée nord-coréenne qui travaille à Séoul comme journaliste pour le Daily NK, un site d’information spécialisé sur la Corée du Nord. Récit.