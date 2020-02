Le Chevalier Noir (3) 인연이다.

*Dialogue de la onzième semaine

이숙희: 저 사람이랑 어떻게 알아?

Lee Sook-hee : Comment est-ce que tu connais cette personne ?

정해라: 슬로베니아에서 봤어. 일 때문에 만난 거야.

Jeong Hae-ra : Je l’ai vu en Slovénie. Je l’ai rencontré pour le travail.

이숙희: 인연이다.

Lee Sook-hee : C’est le destin.

정해라: 우리집 구할 때까지 딴 데서 지내자.

Jeong Hae-ra : Allons ailleurs jusqu’à ce que l’on trouve une autre maison.

빨리 가자.

Partons, vite.

이숙희: 이 좋은 델 놔두고 왜.

Lee Sook-hee : Pourquoi partir de ce bel endroit ?

정해라: 나 여기서 지내기 불편하다니까.

Jeong Hae-ra : Parce que je ne suis pas à l’aise de rester ici.

이숙희: 왜? 슬로베니아에서 뭔 일이 있었어?

Lee Sook-hee : Pourquoi ? Il s’est passé quelque chose en Slovénie ?

정해라: 아무 일도 없었는데 그냥 내가 불편해.

Jeong Hae-ra : Il ne s’est rien passé, mais je ne me sens simplement pas à l’aise.





*Expression à retenir

인연: nom, la relation, l’origine, le lien

→ 그 여자는 프랑스와 인연이 있다. Cette femme a un lien avec la France.

이다: copule, être, c’est

→ 그 여자는 무척 미인이다Cette femme est très belle

→ 인연이다 C’est le destin





*Vendredi 31 janvier

Résumé de l’histoire

정해라 travaille dans une agence de voyage. Elle sortait avec 최지훈 qui s’était fait passer pour un 검사, un procureur. Mais, elle découvre que c’est un usurpateur qui a abusé de sa naïveté et, furieuse, elle a décidé de rompre leur relation.





La deuxième protagoniste s’appelle Sharon. Elle confectionne des vêtements de qualité qu’elle fabrique elle-même. Sharon connaît 해라 et cela depuis plus de 200 ans. Elle était alors sa maîtresse et s’appelait 서린 et elle avait brûlé la joue de 분이, c’était le nom à l’époque de 해라, pour avoir porté son 한복, son costume traditionnel de mariage. Aujourd’hui, 해라 n’a aucun souvenir de cette histoire.





해라 et Sharon sont également liées à cause d’un homme, 문수호. 수호 était autrefois ce jeune garçon d’une famille noble promis au mariage avec 서린. Mais, par tout un concours de circonstances, il était déjà tombé amoureux de 분이, ce que 서린 n’a jamais accepté. Furieuse de perdre ainsi son promis, elle a chassé tout d’abord 분이 et elle s’est finalement vengée sur les deux en mettant le feu dans la maison où ils s’étaient réfugiés.





Depuis, le destin de 해라 et de 수호 ne cesse de se croiser et le jeune homme fait tout ce qu’il faut pour vivre enfin son amour. Mais, pour 해라, les choses ne sont pas si simples. Elle a peur de croire au bonheur.





Quant à Sharon, elle veut utiliser 해라 pour reconquérir 수호 qui, lui, ne se souvient pas du tout d’elle...









À retenir

- Ce, celui-là, celle-là 저

- Une personne, un homme사람

- Avec (이)랑

- Comment, de quelle manière어떻게

- Savoir, connaître 알다

- La Slovénie 슬로베니아

- En, de, dans 에서

- Voir, regarder, rencontrer 보다

- Le travail 일

- En raison de, grâce à 때문에

- Rencontrer, rejoindre, voir 만나다

- Explication de l’expression de la semaine인연이다c’est le destin

- Nous, notre 우리

- La maison 집

- Chercher, trouver 구하다

- Expression indiquant le moment pendant lequel une action a lieu -ㄹ 때

- Jusqu’à 까지

- Autre, différent 딴

- Une place, un endroit 데

- Vivre, passer du temps 지내다

- Vite, rapidement 빨리

- Aller 가다

- Ce, cet, cette, ces이

- Être bon, être agréable, être bien 좋다

- Laisser 놔두다

- Pourquoi 왜

- Moi, je de manière familière나

- Ici, cet endroit-ci 여기

- Passer du temps, vivre avec des gens 지내다

- Être inconfortable, être incommode, être gênant 불편하다

- La terminaison 니까 indique que les propos précédents constituent la cause, comme,

puisque

- Quel, quelle 무슨, abréviation 뭔

- Être, y avoir 있다

- Forme familière de non아니, 아니오 forme courante

- Aucun, aucune아무

- Le verbe d’absence, ne pas y avoir 없다

- Le suffixe는데mais, cependant

- Comme ça, sans raison particulière그냥

- La forme contractée de나-가, 내가, je à la forme familière





Répétition de l’expression de la semaine

C’est le destin인연이다