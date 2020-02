D’anciens membres de groupes d’idoles se lancent dans une carrière en solo

ⓒ YONHAP News

Le monde de la k-pop est un milieu ultra-concurrentiel. Pour survivre, la plupart des artistes s’appuient sur les soutiens massifs de leurs agences. Mais certains d’entre eux réussissent aussi à se démarquer par leurs propres moyens.





Tout d’abord, Baek Ye-rin, qui a débuté en 2012 en formant le duo 15& avec Park Ji-min, la grande gagnante de la saison 1 de « K-pop Star », a quitté JYP Entertainment, son agence depuis 12 ans.





La jeune auteure-compositrice-interprète a ensuite créé son propre label indépendant « Blue Vinyl ». Son premier opus officiel « Every Letter I sent you », sorti le 10 décembre dernier, a dominé différents hit-parades de k-pop !





Zico, qui a débuté avec Block B en 2011, a lancé sa propre agence « KOZ Entertainment » en janvier. « KOZ » est l’acronyme de « King Of the Zungle ». L’ex-leader du boys band affiche ainsi son ambition de rester au sommet du monde musical qu’il a lui-même créé.