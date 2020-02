BTS est le groupe d’idoles le mieux reconnu en janvier

ⓒ Big Hit Entertainment

Les Bangtan boys arrivent une fois de plus au sommet du classement des groupes d’idoles de k-pop pour le mois de janvier.





C’est le résultat publié par l’Institut de recherche sur la réputation des marques de Corée qui a analysé, du 17 décembre au 18 janvier, plus de 151 millions de données.





Afin d’établir ce classement du niveau de reconnaissance, plusieurs éléments, comme l’influence sur les médias, la capacité de communication et l’intérêt des consommateurs ont été pris en compte.





Le nombre de données consacrées aux 100 boys band et girls band pour le premier mois de 2020 a progressé de 26,16 % par rapport à décembre 2019.





Derrière le septuor arrivent, dans l’ordre, Red Velvet et EXO, deux groupes emblématiques de SM Entertainment. Ils sont suivis de près par Twice de JYP Entertainment et Black Pink de YG Entertainment.