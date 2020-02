Nam Sang-il est un chanteur de musique traditionnelle coréenne, spécialisé dans le pansori, un art traditionnel du récit chanté.

Né en 1979 à Jeonju, dans la province de Jeolla du Nord, il a appris à chanter dès son enfance. Quand il était lycéen, il faisait déjà des apparitions dans des émissions télévisées de musique traditionnelle coréenne. Il a étudié ce genre de musique comme spécialité à l’Université nationale des arts de Corée. Une fois diplômé, il a rejoint la Compagnie nationale de Changgeuk de Corée et a pris le rôle principal dans plusieurs pièces.

C’est en 2008 que ce chanteur, déjà bien connu dans le monde du gugak, a trouvé une reconnaissance auprès du grand public. Il a animé une rubrique de satire, diffusée à la fin d’un programme d’information à la télévision, dans laquelle il ironisait sur les événements d’actualité sous forme de pansori.

Après dix ans de carrière au sein de la Compagnie nationale, il l’a quittée en 2013. Il reste cependant très actif puisqu’il mène des activités dans le but de vulgariser la musique traditionnelle coréenne, tout en respectant les rituels de celle-ci : il donne de nombreux concerts et participe à plusieurs émissions télévisées, non seulement musicales mais aussi de divertissement.