Date de naissance : le 15 août 1992





Yu Taepyungyang est chanteur de musique traditionnelle coréenne. Sous l’influence de son père, qui était musicien de gugak, il a commencé à chanter dès l’âge de quatre ans. Il a appris le chant avec le grand chanteur de pansori (art traditionnel coréen du récit chanté), Cho Tong-dal. Il a aussi appris à jouer des instruments traditionnels dont le gayageum (instrument de musique traditionnel de Corée à 12 cordes) et l’ajaeng (cithare à 7 cordes frottées). En 1988, à l’âge de six ans, il a chanté dans son intégralité « Heungbuga », l’une des cinq śuvres majeures de pansori, qui dure trois heures. Il a alors été appelé l’« enfant prodige du gugak ».

En grandissant, il a continué à mener des activités musicales. Il a prouvé ses talents en remportant plusieurs concours de musique traditionnelle coréenne. Au cours de son adolescence, il a fait ses études pendant quelques temps en Afrique du Sud et cette expérience lui a permis de s’intéresser à la mondialisation du gugak. Désireux de collaborer avec des artistes aux genres divers et variés, il a rejoint en 2016 la Compagnie nationale de Changgeuk de Corée.

Yu est en tête des jeunes chanteurs de musique traditionnelle coréenne qui poursuivent la vulgarisation d'un nouveau gugak. Il a participé à l'émission musicale « Chefs d'śuvre immortels », diffusée sur la chaîne KBS, avec Kim Jun-su et Ko Yeong-yeol, de jeunes chanteurs traditionnels. Ils ont combiné le gugak et la musique populaire, et ont été vivement applaudis par le public.





Nundaemok (mini-album, août 2018)